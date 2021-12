Uma enxurrada alagou parte da Barra nesta quarta-feira, 17. O aguaceiro desceu pela rua Marques de Caravelas, atingindo a avenida Oceânica e ocupando uma área do calçadão da orla do bairro.

Algumas pessoas pararam para ver o "rio passar" ou tentar diminuir os prejuízos. Um funcionário do Monte Pascoal Praia Hotel, que não quis se identificar, disse que a água invadiu o subsolo do empreendimento e danificou o elevador. O andar térreo do Barracenter também foi comprometido.

Mau tempo

A chuva diminuiu, mas Salvador continua em alerta de mau tempo. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de alto volume de chuva até esta quinta, 18.

Da Redação

Enxurrada forma "rio" e afeta hotéis na Barra

