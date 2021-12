Envolvidos em roubo no Shopping Piedade são presos

Foram presos na manhã desta terça-feira, 29, Jemerson dos Santos Pires, de 25 anos, Antônio Sérgio dos Santos Júnior, 24, e o soldado da Polícia Militar Fábio Nascimento dos Santos, suspeitos de serem os autores do roubo a loja Magazine Luiza do Shopping Piedade, no dia 2 de novembro. A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR).

"O trio possuía mandados de prisões preventivas expedidos e existem indícios da participação deles em, pelo menos, outros cinco roubos a estabelecimentos comerciais. Eles foram reconhecidos pelas vítimas do caso no shopping e em outro roubo na região do Cabula", contou a titular da DRFR, Carla Santos Ramos, por meio de nota.

A delegada explicou que o grupo foi identificado através das imagens do circuito de câmeras do shopping e dos importantes detalhes fornecidos nos depoimentos das testemunhas. "Temos investigadores nas ruas em busca de Wesley Santos de Andrade e Maurício Santos de Andrade que participaram da ação criminosa e também possuem mandados de prisão", informou Ramos.

O militar, que é lotado na 48ª Companhia Independente da Polícia Militar (Sussuarana), foi encaminhado para a Corregedoria da PM e ficará no Centro de Custódia Provisória em Lauro de Freitas. Jemerson e Antônio irão para o Complexo Penitenciário de Mata Escura.

