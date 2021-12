Envolvidos em chacina em Marechal Rondon são presos

Quatro dos seis suspeitos de envolvimento na chacina de Marechal Rondon foram apresentados à imprensa na tarde desta sexta-feira, 12. Denilson dos Santos Ribeiro, o "DK", Carlos Eduardo Sena, o "Índio", Juliana Santana da Silva e Diego Santana da Silva, foram presos entre os dias 6 e 11 de setembro por uma operação conjunta da Delegacia de Homicídios Múltiplos (DHM) e Polícia Militar.

De acordo com a Polícia Civil, "Índio" foi preso em Camaçari e é apontado como o mandante do crime. Já "DK" foi preso na Ilha de Itaparica, enquanto Juliana e Diego foram encontrados no bairro de Pirajá. Raimundo Nonato Baracho dos Santos, o "Russo", também participante da chacina, foi capturado por policiais da 23ª Delegacia Territorial (DT/Lauro de Freitas) na quarta-feira, 10, pela autoria de um latrocínio em Vilas do Atlântico. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo crime.

O sexto envolvido na chacina foi identificado como Evandro de Oliveira Ramos, que ainda está foragido. Mais de 1,5 quilo de maconha e cocaína e três revólveres calibre 38 foram apreendidos pelos policais em posse dos acusados.

Relembre o caso

Maria da Paixão Pereira, 65, seus filhos Jadaíra Pereira dos Santos, 28, e Jackson Pereira dos Santos, 27, além de Antônio Cláudio dos Santos, 39, e uma mulher ainda sem identificação foram mortos a tiros e tiveram os corpos carbonizados no terreiro de Candomblé onde a família de Maria residia.

A investigação indicou que as execuções foram uma represália à prisão de três integrantes da quadrilha de "Índio", capturados no dia 14 de maio durante operação policial na Rua Lígia Maria.

