Envolvido em morte de médico no Carnaval de 2013 é preso

Lucas Chahoud Fonseca Farias, conhecido como "Lucas de Barão", de 20 anos, foi preso na sexta-feira, 30, no Alto de Ondina por policiais militares da Operação Gêmeos. Lucas tem mandados de prisão em aberto por roubo e corrupção de menores, além de também responder pelo latrocínio do médico Marcos Spínola Ramos, morto no Carnaval de 2013.

De acordo com informações da Polícia Civil, Lucas foi preso devido a denúncias de que estaria em uma barbearia localizada na Travessa Manoel Rangel, portando duas armas, não localizadas pela polícia. O acusado integra a quadrilha liderada por Arthur Arlindo Barbosa Pacheco, o "Arthuzinho", que atua na região do Alto de Ondina.

O bando tem envolvimento no latrocínio do médico Marcos Spínola Ramos, morto por espancamento na madrugada de 9 de fevereiro de 2013, em Ondina. O médico, que era natural de Juazeiro, tentou recuperar uma corrente de ouro roubada de um primo, que o acompanhava, e acabou espancado.

Lucas, que já tem passagem por tráfico de drogas e associação para o tráfico, foi encaminhado ao sistema prisional. O mandado foi expedido pela 12ª Vara Criminal.

