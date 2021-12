Envolvido em morte de adolescente na Barra é preso pela segunda vez

Envolvido no assalto que resultou na morte do estudante Claudson Alberto Silva Júnior, de 15 anos, crime cometido no dia 29 de março, na Barra, Geovane de Santana Rocha, 21, voltou a ser preso.

Em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, investigadores da 14ª DT (Barra) o localizaram no início da manhã desta quinta-feira, 18, na casa de familiares, no bairro de Nazaré, em Salvador.

Desta vez, Geovane acabou detido sob suspeita de ter roubado três servidores de um cartório dez dias antes do latrocínio contra o adolescente. A decisão foi decretada pela 10ª Vara Criminal.

Pedido de prisão preventiva ​

Geovane se entregou à polícia em 21 de abril, quando admitiu ter atirado em Claudson. Ele acabou solto em 8 de maio, graças a uma decisão da juíza Ailze Botelho Almeida Rodrigues.

Nesta quinta, a delegada Carmem Dolores, titular da 14ª DT, disse esperar que o pedido de prisão preventiva acerca do latrocínio seja deferido pela Justiça.

adblock ativo