Entregue primeiro trecho da requalificação da orla da Barra

Foi entregue neste domingo, 2, o primeiro trecho das obras de requalificação da Barra. O trecho compreende a Av. Oceânica, entre o Barra Center e o Farol da Barra. Pedestres já podem circular normalmente pela região.

Foram feitas intervenções como a construção de galerias técnicas para enterramento de redes elétricas e de telecomunicações; construção de novas redes de gás e de abastecimento de água e de esgoto e implantação de um novo sistema de drenagem de águas pluviais e do piso.

As obras foram divididas em duas etapas. A primeira, que está prevista para ser entregue antes do Carnaval, inclui três trechos: o da Av. Oceânica (finalizado), o trecho entre o Farol da Barra e o Forte Santa Maria; e o que engloba as ruas Barão de Sergy e Barão de Itapuã (ambos com intervenções iniciadas).

Segundo informações da Odebrecht, empresa que executa as intervenções no local, os outros dois trechos, que também incluem o Largo do Farol da Barra, devem ser entregues no dia 22 de fevereiro.

Já a segunda etapa da obra será iniciada após o carnaval e tem a previsão que seja concluída em junho, antes da Copa do Mundo.

