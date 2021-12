Entrega de presente ecológico a Iemanjá antecipa 2 de fevereiro

Moradores da comunidade da Gamboa de Baixo anteciparam neste domingo, 2, a entrega do presente à divindade Iemanjá, que tradicionalmente ocorre a cada 2 de fevereiro. Pelo quinto ano seguido, o local foi escolhido para ofertar o Presente Ecológico da Sereia, feito com materiais biodegradáveis.

Ao som dos atabaques, os cânticos das Filhas de Gandhy ecoaram pelas escadarias da comunidade para anunciar o início do cortejo rumo à praia do Solar do Unhão. À frente, pescadores, adeptos do candomblé e moradores carregavam a imagem da orixá, seguida por balaios com presentes.

De acordo com a ekedi Noélia Pires, do Terreiro Ilê Axé Ogum Dey, uma das organizadoras do evento, no presente para o Orixá não vai nada que agrida o meio ambiente. "Sabonete, brinco ou pulseira não entram no balaio", alertou.

Com o apoio de um barco, todos os itens são levados para um ponto afastado da costa, onde será depositada a oferenda, conta a ekedi. “O próprio balaio que vai ele volta. Temos o cuidado de segurar para que ele não desça junto com presentes, compostos por doces, chocolates e comidas preparadas para Iemanjá e Oxum”, detalha a religiosa.

Conscientização

Para o coordenador-geral do Coletivo de Entidades Negras (CEN), Marcos Rezende, muitas pessoas ainda seguem para a festa sem compreender o que representa a dimensão da oferenda para Iemanjá.

"Não precisamos colocar frascos de perfume, barquinhos, bonecos ou espelhos. Na verdade, o que ela quer de nós é somente respeito, amor, entrega e doação", diz o historiador.

Além disso, ele pontua que a ação serve como conscientização, para que na data oficial as pessoas não descartem materiais poluentes durante a homenagem. “O meio ambiente é tudo que se equilibra em nossa vida e com as energias do mundo. Isso é o axé”, conclui

