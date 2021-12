Entrega de prêmio marca os 79 anos da Fundação José Silveira

A Fundação José Silveira (FJS) condecorou a médica Cinara Feliciano, nesta quarta-feira, 24, com o Prêmio Professora Maria Theresa de Medeiros Pacheco, que visa estimular a produção científica de trabalhos relacionados à pesquisa sobre a tuberculose no Brasil.

Mestre em clínica médica pela Universidade de São Paulo (USP), Cinara foi premiada pelo estudo A avaliação das sequelas e o futuro da caracterização dos danos pulmonares em pacientes com tuberculose, que pesquisou a doença em 170 enfermos.

A premiação ocorreu no auditório do Instituto Brasileiro de Investigação da Tuberculose (Ibit), da FJS, sediado na ladeira do Campo Santo, bairro da Federação, no dia em que a instituição filantrópica completou 79 anos de atividade na Bahia.

Segundo explicou a médica, o objetivo do estudo foi descrever os danos pulmonares nos períodos pós- -diagnóstico e pós-tratamento dos pacientes, além de apontar mecanismos para melhorar a identificação das sequelas nos enfermos com tuberculose.

"Concluímos que quanto mais episódios de tuberculose o paciente tem, se ele fuma e tem doenças cujo o organismo é resistente aos medicamentos, ele está sob maior risco de sofrer sequelas pulmonares e danos irreversíveis no pulmão, como falta de ar crônica e infecções", descreveu.

Estatística

Em 2015, a tuberculose matou cerca de 1,5 milhão de pessoas em todo o mundo, à frente da Aids, que fez 1,2 milhão de vítimas, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). A Bahia é o terceiro estado em número de casos da doença no país, atrás somente de São Paulo e Rio de Janeiro.

Em pleno século XXI, a tuberculose é uma doença ligada diretamente à pobreza, por se espalhar em locais onde a população vive em condições insalubres. "Locais aglomerados, com ausência de sol, como presídios e favelas, são ambientes propícios para a proliferação da doença", avaliou a médica.

Resistência a medicamentos de controle da doença e alta incidência em pacientes com Aids são os principais fatores da mortandade por tuberculose. "É preciso atentar, sobretudo, à tosse por mais de três semanas, secreção com sangramento, febre e perda de peso, para um diagnóstico precoce", orientou.

Avanços

Diretor da FJS, o médico Geraldo Leite ressalta que, apesar da persistência do vírus, os avanços na pesquisa, diagnóstico e tratamento da doença foram significativos. Ele ressalta que a doença é curável, mas, para tanto, os pacientes precisam dar continuidade ao tratamento.

"O quadro de tuberculose na Bahia já foi pior, mas nesses quase 80 anos de luta, desde a criação do Ibit, a mortandade tem diminuído", avaliou. "Mas a morbidade não, pois os pacientes que se sentem curados abandonam o tratamento e acabam espalhando a doença", pontuou.

