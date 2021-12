Entrega de passes livres para circuito está atrasada

A entrega de cerca de 44 mil passes livres (dois por residência) a proprietários de imóveis na região do circuito Barra-Ondina (Dodô), para acesso durante os dias de Carnaval, está atrasada.

A informação é do coordenador de Carnaval da Superintendência de Trânsito e Transporte (Transalvador), Janivaldo Rosário. Segundo ele, a entrega de adesivos para serem colados no vidro frontal dos veículos deveria ter ocorrido até anteontem. "Postamos todas as credenciais, mas houve paralisação dos Correios e atrasou. Até esta quarta devem entregar tudo", avaliou.

A assessoria dos Correios informou que o contrato previa a postagem dos adesivos desde janeiro, mas que nem todos foram enviados. "Só a partir do dia 10 de fevereiro foram postados três lotes, com 800 objetos cada. Chegaram e foram encaminhados. Os lotes continuam chegando e sendo encaminhados", informou a empresana segunda-feira, 17.

Enquanto os passes livres não chegam, moradores reclamam da forma encontrada pelo Município para permitir o acesso, que antes podia ser feito com apresentação de uma conta de luz ou água. Há queixas, ainda, pela ausência de divulgação e a quantidade de adesivos por residência.

Segundo o gestor Janivaldo, a identificação dos imóveis que receberão as credenciais foi feita por meio da base de dados do IPTU.

Moradora na área do circuito, a produtora cultural Luiza Moraes, 34, disse que a ação é válida: "Tem que ter limitação mesmo. É uma festa imensa e engarrafa. Só achei que faltou divulgação. Eu nem sabia que era preciso ter credencial".

O administrador Bernardino Guimarães, 46, morador da Barra que ainda não recebeu os adesivos, reclamou: "Na minha casa são três carros e ainda vou receber dois casais do Mato Grosso com carros. O que vamos fazer?".

Guimarães disse que preferia o uso da conta de luz ou água. "Acho que não vai dar certo. Vai cercear nosso direito de ir e vir", opinou. Segundo o coordenador de Carnaval da Transalvador, o uso de comprovante de residência permitia que moradores emprestassem o documento a terceiros: "Aumentava o congestionamento. Vamos analisar cada caso, mas nossa ideia é realmente restringir a dois veículos".

Moradores da Barra, parte da Graça e Rio Vermelho, Chame-Chame, Jardim Apipema, Morro do Gato e Ondina terão que ter a credencial. A intenção da prefeitura é expandir as restrições de acesso para os outros circuitos no próximo ano.

Serão dois tipos de adesivos para moradores: um vermelho, para quem mora do Porto da Barra à avenida Adhemar de Barros (Ondina), que dá acesso das 6h às 11h; e outro verde, para circular no entorno, a partir das 13h. O trânsito será livre das 6h às 13h no entorno.

Obra suspensa

Na próxima sexta-feira, às 16h, o trecho entre o Barra Center e a Cabana da Barra, que está sendo reformado, será aberto para o Carnaval. Na quinta-feira após a festa,

a área será de novo fechada para conclusão dos trabalhos de requalificação.

Esclarecimento de dúvidas e pedidos de mais credenciais: na sede da Transalvador (Barris) ou em posto do órgão no shopping Barra. Site: www.transportenocarnaval.salvador.ba.gov.br. O site informa ainda sobre a circulação de prestadores de serviço e locais de estacionamento para os foliões

adblock ativo