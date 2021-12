Entrega de obras promete bom convívio com Yacht

A partir do próximo dia 20, moradores da comunidade de Vila Brandão, na Barra, poderão usufruir de uma quadra poliesportiva e um parque infantil, além de uma rampa de acesso à praia. Nesta dia, serão inauguradas as obras realizadas pelo Yacht Clube da Bahia, com investimento total de R$ 300 mil.

De acordo com o comodoro do Yacht Clube, Marcelo Sacramento, o principal objetivo é aproximar a comunidade, onde vivem atualmente cerca de 130 famílias, e o clube náutico - a relação entre as partes já foi conflituosa.

Sacramento contou que o Yacht permitiu que moradores de Vila Brandão se instalassem em determinado trecho do terreno do clube. No entanto, no ano 2000, algumas pessoas, inclusive de outras comunidades, começaram a invadir a área restante.

A partir daí, a direção do clube recorreu à Justiça, com uma ação de manutenção de posse com interdito proibitório, que resultou em sentença, transitada em julgado a favor do Yacht.

"Há oito anos, quando eu era diretor social, a gente voltou a se aproximar. A comunidade usava um espaço chamado de campinho, com acesso ao mar. É nesse espaço que a gente construiu a quadra cercada com alambrado e com arquibancada e o parque", afirmou o comodoro. Foi construída, também, uma escada que liga a comunidade à quadra.

Comodato

Os equipamentos serão entregues a partir de um contrato de comodato com a Arquidiocese de Salvador, com duração de 25 anos e podendo ser renovado. A manutenção ficará a cargo da associação de moradores da vila. Segundo Sacramento, a própria comunidade decidirá como utilizar o espaço. Na inauguração, será realizada também uma festa em comemoração ao Natal.

"Essa área de lazer é importante para as crianças da comunidade e o desenvolvimento de atividades esportivas. Vizinhos têm que conviver em harmonia, e a gente vem, de fato, buscando esse objetivo", acrescentou Sacramento.

Presidente da associação de moradores de Vila Brandão, o segurança Arivaldo Sampaio, 46 anos, considerou as ações como positivas. "A comunidade está gostando dessa parceria. A quadra e a descida para a praia vão nos trazer muitos benefícios. Já tivemos problemas com o Yacht, mas hoje chegamos a um denominador comum", ressaltou Sampaio, nascido e criado na comunidade.

O padre Luiz Simões, da Paróquia da Vitória, também aprovou as intervenções. "É fundamental para que os moradores tenham um espaço bom, digno para praticar esportes. É uma ação muito importante", afirmou.

