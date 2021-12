Entrega de documentos localizados pela PM começa na próxima segunda

Começa na próxima segunda-feira, 19, a devolução dos documentos localizados pela Polícia Militar durante os dias de Carnaval de Salvador.

A entrega acontecerá no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), do Shopping Barra, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados das 9h às 13h. Segundo a corporação, cerca de 1.200 documentações foram encontradas.

Antes de de se dirigir a unidade, é necessário que faça uma busca no site da PM, clicando na opção 'Documentos perdidos', para se certificar se a documentação foi encontrada. Caso tenha sido localizada, o responsável deve anotar o código informado pelo sistema e apresentar no posto do SAC.

