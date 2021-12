Entrega de cestas básicas para alunos da rede municipal começa nesta segunda

A terceira etapa deste ano da entrega de cestas básicas para os estudantes da rede municipal de Salvador, instituições conveniadas e Pé na Escola, começa nesta segunda-feira, 22. Segundo a Secretaria Municipal da Educação (Smed), que coordena a entrega dos alimentos, são cerca de 163 mil cestas entregues em cada mês.

A Secretaria aponta que a medida é uma forma de minimizar os impactos da pandemia de Covid-19, durante este período de aulas remotas, e ressalta que é importante que os responsáveis pelos alunos liguem antes para a unidade escolar com a finalidade de confirmar a data e horário de distribuição, visando evitar aglomerações. Os telefones das escolas e das GREs estão disponíveis no site da Smed.

De acordo com o cronograma, de 22 a 26 de março a distribuição atenderá as escolas das Gerências Regionais de Ensino (GREs) do Centro, São Caetano, Subúrbio II e Liberdade.

De 29 a 02 de abril será a vez das escolas da Liberdade, Orla e Pirajá. Já de 05 a 09 de abril, as cestas serão entregues para as instituições de ensino que englobam as GREs de Itapuã, Cajazeira e Subúrbio. Por fim, de 12 a 16 de abril, a ação é realizada na GRE Cabula, escolas conveniadas e Pé na Escola.

