Entrega de cestas a alunos municipais beneficia 25% das famílias em Salvador

Já foram distribuídas aos alunos da rede municipal de ensino mil toneladas de alimentos em 163 mil cestas básicas por mês. Após 12 meses do início da pandemia do novo coronavírus em Salvador, o número de cestas já representam 25% do total das famílias soteropolitanas, segundo dados da Prefeitura.

As cestas são compostas por produtos essenciais à alimentação das famílias por um mês, com gêneros selecionados por especialistas da própria rede municipal, de modo a garantir o melhor resultado nutricional para os atendidos. Cada cesta contém 12 itens: feijão, arroz, açúcar, biscoito, café, sal, farinha de mandioca, farinha de milho, leite em pó, macarrão, óleo e proteína de soja.

Nos itens escolhidos há o leite em pó, que auxilia no suprimento de cálcio; soja e feijão como fontes proteicas; o óleo, fonte de lipídeo; os farináceos, como fontes de carboidrato; além da inclusão de alimentos básicos, como arroz, macarrão e café, que fazem parte da cultura alimentar brasileira. No que se refere ao custo do fornecimento da cesta básica, o município financiou mais de 90% dos itens distribuídos.

