Entrega da nova orla da Barra terá shows de vários estilos

Nove atrações animarão a entrega das obras de requalificação da Barra, prevista para o próximo dia 22. O grupo de jazz Jam no MAM subirá ao palco, montado no largo do Farol, às 18h, para ser o "anfitrião" do show Todos Cantam Salvador.



Os músicos acompanharão um elenco eclético, que inclui Armandinho, Gerônimo, Fafá de Belém, Mariene de Castro, Márcia Short, Vânia Abreu, Baby do Brasil e Antônio Carlos e Jocafi. A apresentação terá duração de três horas.



"Pensamos em atrações que proporcionem baixo impacto de multidão, mas com uma boa qualidade musical", disse o titular da Secretaria de Desenvolvimento Turismo e Cultura (Sedes), Guilherme Bellintani.



Mais cedo, haverá uma solenidade de entrega, com a presença do prefeito ACM Neto, às 16h. No mesmo dia, será montada uma roda gigante de 20 metros (equivalente a um prédio de sete andares), que vai funcionar gratuitamente durante dez dias.



O equipamento estará disponível sempre entre 18h e 21h. Será solicitada a entrega de brinquedos e alimentos para doação, mas os itens não serão obrigatórios.



"Com isso, pretendemos fazer com que as pessoas confiram todo o projeto de requalificação do bairro, que será facilmente visto daquela altura", explicou Bellintani.



A programação de inauguração da obra seguirá no sábado (23) com a realização de um passeio ciclístico, pela manhã, e a apresentação do Bando de Teatro Olodum, às 18h. No domingo, haverá um desfile carnavalesco infantil, puxado por um microtrio, por volta das 9h.



No mesmo dia, atividades como campeonato de pipa serão realizadas para as crianças. O grupo Quabales, composto por meninos do Nordeste de Amaralina, fará uma apresentação às 11h.



Trânsito



Após a inauguração, os trechos entre o Porto da Barra e a rua Barão de Sergy, e entre o Barra Vento e o Farol da Barra, ficarão fechados para o tráfego de veículos.



A interdição do fluxo, entretanto, poderá ser alterada, caso a prefeitura note a necessidade de liberar o tráfego no local.



Segundo o prefeito, a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador) já está instalando radares de velocidade. "A velocidade permitida nos trechos de compartilhamento do trânsito de automóveis e pedestres permitida será de 30 quilômetros por hora", revelou.



Ainda conforme o prefeito, comerciantes e moradores poderão cadastrar as placas dos veículos para transitar em zonas restritas. "Estamos instalando um sistema automático de controle de acesso. Quem não tiver a placa cadastrada no órgão e circular nos trechos proibidos, será multado", alertou.



Quatro totens de sinalização de pedestres, com informação de metragem entre os pontos do bairro, também serão implantados na região. "Pedestres que fazem caminhada e corrida vão poder se orientar", contou Bellintani.



Ambulantes



O ordenamento de vendedores no calçadão da Barra também está no planejamento da prefeitura.



Segundo ACM Neto, as baianas e vendedores de coco receberão equipamentos provisórios e padronizados. A data de entrega, entretanto, não está definida.



O prefeito assegurou que todos os trabalhadores que exercem essa função e possuem cadastro continuarão atuando no local.



Ainda conforme ele, as obras não vão inviabilizar a realização do Carnaval: "Durante o período, todos os elementos de paisagismo e o equipamento mobiliário serão removidos e repostos após a festa".



Contudo, os eventos no largo do Farol serão regulados com maior rigor, devido à instalação de irrigação automática no gramado.



Conservação



Dentre as novidades para a região, a prefeitura anunciou a implantação de um escritório de gestão na avenida Oceânica.



O espaço contará com funcionários e líderes comunitários que ficarão responsáveis por acompanhar o dia a dia da orla, interagir com comerciantes, prestadores de serviço e visitantes.



O escritório vai funcionar no mesmo lugar onde existia a Cantina Panzone, onde um prédio, que estava, segundo a prefeitura, com risco de desabamento, foi demolido pela Sucom, em maio deste ano.



"De nada adianta fazer um investimento expressivo se não tivermos um cuidado posterior de preservação e manutenção da infraestrutura", disse ACM Neto.



Desapropriação



De acordo com o secretário Guilherme Bellintani, o estudo para a desapropriação de cerca de 60 imóveis no bairro também está em fase final.



Prédios degradados ou que apresentam arquitetura incompatível com o "novo padrão da orla" serão notificados e poderão ser desapropriados, se nenhuma providência for tomada.



Uma das finalidades para essas estruturas será a construção de um edifício-garagem, para solucionar a falta de estacionamento no local.

adblock ativo