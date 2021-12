Entorno do Farol de Itapuã vai receber requalificação

Está previsto para esta semana o início das obras de revitalização da área entre o Farol de Itapuã e o loteamento Pedra do Sal. A intervenção dará continuidade ao processo de requalificação do bairro, iniciado em 2015 e que já contemplou trecho entre a praia de Piatã e o monumento da Sereia.

O projeto, elaborado pela Fundação Mario Leal Ferreira (FMLF), prevê a construção de uma quadra de esportes, estacionamento, ciclovia e pista para corrida. Para tanto, serão investidos cerca de R$ 3 milhões com recursos da prefeitura.

A urbanização, de acordo com a presidente da FMLF, Tânia Scofield, deve ser concluída em dezembro e seguirá os moldes das intervenções realizadas no trecho entre a praia de Piatã e o monumento da Sereia.

"Manteremos a uniformidade no bairro, com o mesmo modelo de equipamentos: piso intertravado para áreas pavimentadas e gramado, que utilizamos na primeira etapa", afirmou.

Área verde

Segundo a presidente da fundação, o projeto vai contemplar a preservação da área verde do local: "Queremos implantar o mínimo de pavimentação possível e incrementar a área verde já existente, como os coqueirais e a vegetação da região superior da praia".

A recuperação da região do farol, importante ponto turístico da cidade, é uma demanda antiga dos moradores da área e visitantes. O abandono do espaço, segundo os frequentadores da praia, gerou, além de problemas estruturais, sensação de insegurança.

A aposentada Célia Santana Barreto, 71, que reside próximo à praça Vinícius de Moraes, conta que não frequenta a praia há, pelo menos, 15 anos. Ela abandonou o que afirmava ser o cartão-postal favorito por causa das tantas histórias envolvendo assalto na área que ouviu dos vizinhos.

Estrutura

Também moradora do local, a advogada Virgínia Serpa, 42, reclamou da falta de estrutura do espaço. Ela afirmou sentir falta de banheiros públicos e de ordenamento no espaço entre a praia no entorno do farol e a calçada. Atualmente o local vem sendo utilizado como estacionamento pelos visitantes.

"Sem dúvida temos um lugar bonito aqui, mas, da forma que está sendo utilizado, mais parece um terreno baldio", reclamou a advogada.

"Os banheiros estão caindo aos pedaços, e o espaço entre os coqueiros acabou servindo de estacionamento", apontou ela.

Já o empresário carioca José Mathias Oliveira, 51, contou à equipe de reportagem de A TARDE que ficou surpreso com a falta de estrutura do local.

"Não imaginei que o local cantado por Vinícius de Moraes e Dorival Caymmi fosse malcuidado. A beleza é somente a natural", avaliou.

Comerciantes

A requalificação do trecho do Farol de Itapuã é aguardado com expectativa pelos comerciantes, sobretudo pelos empresários do trade turístico e proprietários de restaurantes.

Gerente da pousada Villa, situada nas proximidades da praça Vinícius de Moraes, André Vasconcelos, 40, espera que a taxa de hospedagem aumente após a conclusão da reforma.

“Perdemos, ao longo dos anos, um grande número de hóspedes justamente porque a praia vive em total abandono. Com a revalorização desse espaço, esperamos recuperar o que perdemos nos últimos sete, oito anos”, estimou.

Dono do restaurante Di Maré, Mauro Loureiro, 39, também está de olho no aumento de clientes: “Quero minha casa tão cheia como ocorre com as dos comerciantes da Sereia”, brincou.

