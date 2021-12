Entorno da região do Farol de Itapuã é requalificado

A Prefeitura de Salvador entregou nesta quinta-feira, 14, a requalificação do segundo trecho do entorno da região do Farol de Itapuã.

As melhorias foram promovidas em diversos espaços que estavam degradados e contou com a implantação de ciclovia, nova pavimentação e mobiliários urbanos, no trecho de 800 metros entre a Vila Naval e a rua da Canção, passando pelas ruas Olindina e Nova Canaã. O investimento total na intervenção foi de R$2,5 milhões.

A Praça da Canção ganhou novo piso em concreto e em pedra portuguesa nas cores vermelha, preta e branca, além de rampas de acessibilidade, escadas, áreas para quiosques, deques, jardim com grama esmeralda e guarda-corpo. No mesmo espaço foram instalados pergolados em massaranduba, bancos em estrutura de liga de alumínio, assento de placas de madeira, lixeiras, paraciclos em estrutura, floreiras em estrutura de aço e sanitário público.

O vice-prefeito e secretário da Seinfra Bruno Reis destacou que este é o 21° trecho de orla entregue completamente requalificado pela gestão municipal desde 2013. “Um dos principais propósitos é melhorar a cidade para quem vive aqui e, também, torná-la mais bonita para receber os visitantes. Esta obra aqui tem um simbolismo muito grande, pois Itapuã é um dos ícones da cidade. É a primeira capital do Brasil colocando os cidadãos em primeiro lugar”.

