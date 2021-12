Entidades propõem ação contra juiz em repúdio a racismo

Em manifestação nacional prevista para o início do próximo mês, uma ação será impetrada no Superior Tribunal de Justiça (STJ) contra o juiz federal titular da 17ª Vara Federal, Eugênio Rosa de Araújo. Em decisão, o magistrado afirmou não reconhecer manifestações afro-brasileiras como religiões.

"Estamos organizando um protesto, em Brasília, com várias entidades do país para a mobilização e denúncias em órgãos como a Ordem dos Advogados do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça, a Comissão de Direitos Humanos do Congresso e a Organização dos Estados Americanos", disse o coordenador nacional do Coletivo de Entidades Negras (CEN), Marcos Rezende.

Embora o magistrado tenha voltado atrás e reconhecido os cultos afro-brasileiros como religião, na última terça-feira, 19, manteve a decisão pela permanência dos 15 vídeos no YouTube postados pela Igreja Universal do Reino de Deus (Iurd) considerados ofensivos pelo Ministério Público Federal (MPF).

Na mesma nota, via assessoria, o juiz "esclarece que sua decisão teve como fundamento a liberdade de expressão e de reunião".

Ação

O autor da ação movida pelo MPF solicitando a retirada dos vídeos é do advogado ca Associação Nacional de Mídia Afro (Anmo), o babalorixá Márcio de Jagun.

"O fato de ele ter mudado o discurso não muda a situação, pois os vídeos não foram retirados da rede. Ele usou o poder do Estado para institucionalizar o racismo e a intolerância religiosa", diz Olívia Santana, ex-vereadora.

Na tarde desta quarta, 21, adeptos de religiões de matriz africana protestaram no Centro Histórico de Salvador. O grupo com cerca de 200 pessoas andou do largo do Pelourinho até a estátua de Zumbi dos Palmares, localizada na praça da Sé.

Protestos também ocorreram ontem nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Aracaju.

"Vamos até o final com esse assunto. Um juiz deve fazer prevalecer a lei que reconhece a nossa religião", disse a ialorixá do terreiro Ilê Abassá de Ogum, Jaciara Santos.

A religiosa também é filha biológica de Gildásia dos Santos, mãe Gilda, cujos problemas de saúde foram agravados após ter sua foto publicada no jornal Folha Universal, da Iurd, sob acusação de charlatanismo.

