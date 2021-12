Entidades nacionais no campo do HIV/Aids se reúnem em Salvador

Salvador recebeu pela primeira vez, nesta terça-feira, 27, o 2º Encontro Nacional de Projetos Apoiados pelo Fundo Positivo. Realizado no Hotel Intercity, o evento, que segue até a quinta-feira, 29, visa fortalecer iniciativas promovidas por Organizações da Sociedade Civil (OSC) de todo o Brasil no campo do HIV/Aids e das Hepatites Virais.

Com isso, participam mais de quinze representantes de projetos aprovados em editais públicos do Fundo Positivo, publicados em 2018 e 2019. Ao todo, são três dias de palestras, dinâmicas, programações culturais e oficinas.

O Brasil é o país da América Latina que mais concentra casos de novas infecções por HIV. Segundo estimativas do Programa Conjunto das Nações Unidas (UNAIDS), 49% das pessoas infectadas em 2016 eram brasileiras. De acordo com o boletim epidemiológico do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis (DCCI), de 2018, o país tem registrado, anualmente, uma média de 40 mil novos casos de aids nos últimos cinco anos.

