Entidades e moradores pedem ajustes na Barra

Balaustradas reconstruídas, calçamento recuperado, praças revitalizadas e novo visual. Desde agosto, quando foi entregue, após quase um ano de obras, a orla da Barra tem atraído locais e turistas.

Mas, para a presidente da Associação de Moradores e Amigos da Barra (AMA - Barra), a arquiteta Regina Martinelli, intervenções na orla e ruas adjacentes têm causado prejuízos e transtornos, principalmente no trânsito.

Segundo a moradora, nas áreas onde o fluxo de veículos foi interrompido, há dificuldades para realizar carga e descarga, transporte escolar, dentre outras necessidades.

Além disso, a mudança no sentido Ondina - antes pelo Farol, agora, pela rua Afonso Celso - tem causado congestionamentos. "A questão do trânsito precisa ser revista. Algumas ruas foram transformadas em estacionamento, como a Marques de Leão, enquanto outras receberam um grande fluxo, mas sem espaço para isso, como na rua Afonso Celso", ela apontou.

Entre os moradores, são recorrentes, ainda, queixas sobre a falta de estrutura nos pontos de ônibus instalados nas ruas adjacentes. A ajudante de produção Andréia Silva, 33, utiliza, diariamente, o novo ponto de ônibus da rua Barão de Itapuã, perto da Associação Atlética da Bahia.

No lugar, nada de cobertura ou proteção, só uma pequena placa. Andréia se protege do sol e da chuva nas marquises de prédios próximos. "Pegava ônibus no Porto, sentada e protegida. Hoje, em dias de sol, formamos uma fila atrás do poste, em busca de sombra", lamentou Andréia.

Dono de um restaurante na mesma rua, Walter Oliveira se queixa da "invasão" dos passageiros para se abrigarem à espera do ônibus: "Nos dias de maior movimento, a aglomeração sob o toldo é tamanha que impede que clientes entrem. Domingo alterei o horário de funcionamento e fecho antes de as pessoas voltarem da praia. Foi a forma para reduzir o prejuízo".

Banheiros

O taxista Gerson Santana, 52, pede banheiros públicos. Segundo ele, a esquina onde está o ponto de táxi do Porto da Barra se tornou um sanitário a céu aberto. "Somos obrigados a conviver com o mau cheiro. Quando está muito forte, damos um jeito de lavar o lugar, mas nem sempre dispomos de meios para isso. A situação é ainda pior em dias de eventos, shows abertos", contou Gerson.

A presidente da AMA - Barra disse receber reclamações frequentes de idosos que moram perto do Farol por conta do barulho de shows e eventos esportivos. A aposentada Maria da Conceição Lemos, 61, moradora da rua Marques de Leão, sempre que um show está prestes a ser realizado vai para a casa do filho, no Campo Grande.

"Não é só o show. A montagem de palco começa, muitas vezes, na madrugada. Quando um grande show é realizado no Farol, começamos a ser incomodados um dia antes. E, no dia seguinte, ainda há barulheira na desmontagem", disse a anciã.

A organização não governamental SOS Barra criou um perfil no Facebook para debater, denunciar e sugerir soluções para os problemas do bairro. Dentre os assuntos mais falados está a ausência de áreas verdes. Moradores e visitantes também questionam o corte "indevido" de árvores durante as obras.

"No Porto, vimos que há um trabalho de jardinagem. Mas no restante do bairro sentimos a falta de árvores. Com sol forte, é impossível transitar, não há mais grandes árvores", lamentou a enfermeira Jandira Matos, 49, que mora no bairro há 13 anos.

