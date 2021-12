Entidades de luta pela moradia protestam no Pelourinho

Cerca de 200 pessoas se concentram na manhã desta quarta-feira, 15, no Terreiro de Jesus, no Pelourinho, para reivindicar o direito à moradia.

Os participantes aguardam a chegada de mais 10 ônibus ao local para darem início a um ato em frente à sede da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Conder) e iniciarem uma caminhada até a prefeitura de Salvador.

Segundo Marli Carrara, uma das coordenadoras do movimento, o grupo vai se reunir com o gerente de negócios do Programa Minha Casa Minha Vida e um representante da Conder por volta de 12h. Em seguida, vão concluir a passeata na região das Mercês, no centro da cidade.

"Amanhã vai acontecer a representação na Secretaria da Fazenda, contra o ajuste fiscal, que rebate em nossas famílias. Nossa política hoje é contra o golpe e o impeachment e pela democracia, mas temos nossas reivindicações próprias", afirma.

Participam do ato a Central dos Movimentos Populares, a Confederação Nacional das Associações de Moradores, o Movimento Nacional de Luta por Moradia, o Movimento de Luta dos Bairros e Favelas e a União Nacional por Moradia Popular, entre outras associações.

Os integrantes destas entidades reivindicam o lançamento do Programa Minha Casa Minha Vida III, com a contratação imediata dos projetos e alocação de recursos para 300 mil moradias no programa; defesa do Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano; contra a privatização das empresas e bancos públicos e o corte nos recursos do PAC.

