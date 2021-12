Entidades de assistência rural ocupam sede da Seagri

Cerca de 150 integrantes de 36 entidades prestadoras de Assistência Técnica Rural ocuparam na manhã desta quarta-feira, 26, a sede da Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária (Seagri), localizada no Centro Administrativo da Bahia (CAB).

Os manifestantes representam 36 entidades que atuam em vários territórios da Bahia e são contratados pelo Governo do Estado para dar assistência direta aos pequenos agricultores. Entre os serviços prestados, estão o diagnóstico da propriedade e orientações sobre análise do solo, culturas mais adequadas, técnicas de plantio e comercialização dos produtos.

O grupo reivindica o pagamento dos salários, que estão atrasados há seis meses, de acordo com Vasco Aguzzoli, coordenador executivo do Fórum Baiano da Agricultura Familiar, ao qual as entidades são associadas.

"Estamos exigindo a regularização dos contratos feitos com o governo. Os técnicos agrônomos destas entidades atendem a 17.280 agricultores familiares", ressaltou o coordenador.

O protesto começou às 8h desta quarta, com a ocupação do gabinete do secretário da Agricultura, Eduardo Salles, e com o início da mesa de negociações.

Entretanto, o grupo aguarda o início de uma nova reunião, que deve acontecer nesta tarde, com a participação da Secretaria da Fazenda, Casa Civil e outros dirigentes da Seagri.

