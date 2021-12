Enterro de estudante da Ufba foi marcado por revolta

O corpo de Itamar Ferreira Souza, 27 anos, foi sepultado na manhã deste domingo, às 10 horas, no Cemitério Campo Santo, na Federação. O enterro foi marcado por comoção e revolta por parte de familiares, amigos, colegas e professores do estudante, que cursava Produção Cultural na Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Presente no sepultamento, o representante do Grupo Gay da Bahia (GGB), Luiz Mott, afirmou que, embora as investigações ainda não tenham sido concluídas, os indícios levam a crer que trata-se de um crime homofóbico. "Esse jovem não merecia ter sua vida ceifada de forma tão violenta. Muitos acham que os gays são mais fracos, frágeis e, por isso, tornam-se mais vulneráveis a esse tipo de crime. mesmo que tenha sido um latrocínio, a homossexualidade é um agravante", disse.

Segundo Mott, a Bahia já contabilizou, somente em 2013, dois crimes homofóbicos. Em 2012, foram registrados 29 assassinatos a homossexuais. "O Brasil é o país campeão em crimes envolvendo homofobia. Em todo país, a cada 26h, um homossexual é brutalmente assassinado. Precisamos garantir a segurança dos homossexuais", afirmou.

De acordo com a reitora da Ufba, Dora Leal, desde que tomou conhecimento da notícia da morte de Itamar, a universidade tem acompanhado de perto as investigações. "Foi uma perda brutal e estamos unidos para colaborar com as investigações e, assim, punir os responsáveis", afirmou.

Segundo o diretor da Faculdade de Comunicação da Ufba, Giovandro Marcus Ferreira, a formatura de Itamar já estava prevista para o mês de setembro desse ano. "Ele era um garoto que se relacionava muito bem com todos na faculdade. Era muito querido por funcionários e colegas. É muito triste", disse.

