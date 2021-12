Enterrados dois seguranças mortos em Pituaçu

Os seguranças Derivaldo Rocha dos Santos e Márcio Rogério Bandeira, assassinados na noite de segunda-feira, 6, em Pituaçu, foram enterrados na tarde desta terça-feira, 7, no Cemitério do Convento de São Francisco, no bairro do Comércio, e no Cemitério Municipal de Periperi, respectivamente. O terceiro segurança morto, Geraldo Mota Cunha, será enterrado nesta quarta-feira, 8, no Cemitério Municipal de Brotas.

As vítimas chegavam para trabalhar no ensaio A Melhor Segunda-Feira do Mundo, do Harmonia do Samba. Segundo um policial militar, sob anonimato, o principal suspeito das execuções é Caique. Além dele, mais três homens teriam participado do crime.

Conforme o PM, os criminosos teriam vingado a morte de um homem identificado como Bolsa, integrante da facção Comando da Paz (CP). Ele morava na localidade do Boqueirão, no Nordeste de Amaralina.

Bolsa foi encontrado morto às 3h50 do dia 24 de janeiro, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, após ter sido supostamente espancado por seguranças no ensaio do Harmonia do dia 23. Informações preliminares apontam que Bolsa e alguns comparsas estariam na festa roubando celulares, quando foram surpreendidos por seguranças, retirados do local e espancados.

Segundo o mesmo PM, a mulher de Bolsa também estaria na festa e teria visto as agressões. Ainda conforme o policial, a mulher, que não teve o nome revelado, foi ao local do crime para identificar os seguranças que participaram da abordagem no dia 23. Ela teria ficado em um VW Gol preto com outro homem, aguardando os comparsas praticarem o crime.

O PM ainda informou que Bolsa era um “velho conhecido” da polícia, inclusive comparsa de Leandro Marques Cerqueira, o Leandrinho (ou Leandro P.), de Joseval Bandeira, o Val Bandeira, e de um homem identificado como Pinto. Chefes do tráfico no Boqueirão, Leandro e Val estão presos.

“Eles são perigosos. Andam no bairro vestidos com roupas do Exército e a cara pintada de verde, armados com pistolas, revólveres e fuzis, armas de grosso calibre. Usam a tática da guerrilha”, declarou o policial.

Segundo testemunhas, os dois que executaram os seguranças vestiam roupas do Exército e tinham o rosto pintado de verde. Chegaram ao local andando pela passarela de acesso ao estádio de Pituaçu.

Engano

O segurança Isaque Silveira soube da confusão do dia 23, mas acha que o amigo Márcio e os outros podem ter sido mortos por engano. “Recebi áudio dizendo que eles não estavam no espancamento. Eram inocentes”.

Um amigo de Derivaldo garantiu que no dia 23 ele nem trabalhou. Na segunda, era a primeira vez dele ali. ”Ele trabalhava no Alto do Andu, no show do Psirico. Foi lá pois faltou alguém”, disse Moisés Santos, tio da vítima.

No levantamento cadavérico, a sogra de Geraldo disse que a mulher dele implorou para que ele não fosse trabalhar: “Geraldo disse que seria a última vez. Saiu e deixou o celular em casa”.

