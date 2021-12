Enterrados corpos da família que morreu na Baixa do Fiscal

"A dor da perda. Sentimento eterno!". Essa foi a frase que estampava as camisetas utilizadas por amigos e parentes de Sandra, Lucas e Sivaldo Santana, na tarde desta quarta-feira, 13, durante o enterro que aconteceu no Cemitério do Campo Santo, no bairro da Federação.

Os três são da mesma família e estão entre as quatro vítimas do deslizamento de terra ocorrido na rua Coronel Pedro Ferrão, na Baixa do Fiscal, no último domingo.

Sandra, de 36 anos, faria aniversário nesta quarta, segundo informações de populares. Ela era mãe de Lucas, 14, e irmã de Sivaldo, 28. Ela deixa agora outros cinco filhos. Mariana e Humberto que foram criados por Sandra; Magno, de 15 anos, que foi adotado por um casal de conhecidos, e as gêmeas que não tiveram os nomes identificados e, de acordo com vizinhos, são portadoras de deficiência e estão em um abrigo.

Nenhum deles são filhos da sua relação com o pintor Cícero Gomes, 41, com quem viveu por 13 anos, mas, juntos, criaram os três que ficaram com ela, fruto de outra relação.

Ele contou que não estava em casa no momento da tragédia pois havia saído para fazer um trabalho como pintor."Antes de sair de casa eu falei com ela: esse morro vai desabar. Porque já estava muita chuva. Perdi o que era mais valioso na minha vida que são minha mulher, meu filho de criação e meu cunhado" , afirmou.

Familiares e amigos alugaram dois ônibus para transportar as pessoas da comunidade ao velório. Durante o funeral, os presentes fizeram muitas orações, cantaram músicas evangélicas e levaram cartazes. Muitas palmas marcaram o final do sepultamento.

