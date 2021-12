Enterrado corpo do terceiro segurança morto em Pituaçu

O corpo do segurança Geraldo Mota Cunha foi enterrado nesta quarta-feira, 8, no Cemitério Municipal de Brotas. Ele morreu junto com os colegas Derivaldo Rocha dos Santos e Márcio Rogério Bandeira enquanto trabalhavam no ensaio "A Melhor Segunda-feira do Mundo", do Harmonia do Samba, no Estádio de Pituaçu.

Os corpos de Derivaldo e Márcio foram enterrado nesta quarta, 7. Nesta manhã, familiares e amigos participaram do sepultamento de Geraldo.

Crime

O trio foi morto com tiros. Os criminosos ainda atearam fogo nas vítimas. A polícia suspeita de crime de vingança pela morte de um homem identificado como "Bolsa", integrante da facção Comando da Paz (CP). Ele morava na localidade do Boqueirão, no Nordeste de Amaralina.

Ele morreu, no dia 24 de janeiro, em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, após ter sido supostamente espancado por seguranças no ensaio do Harmonia, dia 23.

Há informações de que ele e alguns comparsas foram flagrados roubando celulares na festa. Seguranças teriam retirado o grupo do local, que teria sido agredido em seguida.

A mulher de Bolsa teria presenciado a suposta agressão. Ela teria identificado os seguranças e apontado para os comparsas de Bolsa.

Policiais apontaram um homem identificado como Caique como um dos participantes do crime, que ainda teve a participação de outros três homens.

