Enterrado corpo de vítima de assalto a banco

O corpo do atendente, Erinaldo Rocha Santos, 46 anos, foi sepultado na manhã desta quinta-feira, 5, no Cemitério Campo Santo, na Federação. Ele foi morto por criminosos que assaltaram a agência da Caixa Econômica Federal, no Largo do Tanque, na madrugada da última quarta, 4, enquanto voltava para casa.

Os bandidos atravessaram um ônibus nas imediações da agência, para impedir a passagem de veículos, enquanto era realizado o assalto.

Erinaldo teria tentado passar pelo bloqueio, mas levou um tiro de fuzil na cabeça e morreu no local. Ele deixa mulher e uma filha.

Crime

A ação começou por volta das 3h30 da última quarta, 4, quando os homens invadiram a agência. Não há informações do valor roubado.

Os bandidos usaram um ônibus e um carro de passeio para bloquear a pista. Os assaltantes fugiram sem ser identificados.

