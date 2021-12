Enterrado corpo de PM baleado em assalto em Pernambués

O corpo do soldado da Polícia Militar Fabiano Miranda Gomes dos Santos, 25 anos, baleado durante um assalto, foi enterrado nesta terça-feira, 9. O PM foi atingido na noite da última quinta, 4, no bairro de Pernambués, quando entregava uma torta ao lado da mulher.

Ele foi baleado na cabeça e levado para o Hospital Geral Roberto Santos (HGRS), no Cabula, onde estava internado e morreu nesta segunda, 8.

Após o crime contra Fabiano, policiais militares realizaram uma operação de procura dos envolvidos na morte do colega. Eles fizeram diligências em Cosme de Farias. Durante a ação, dois homens foram baleados e morreram.

Durante o sepultamento, um PM contou que os três suspeitos de participarem do assalto ao soldado estavam com um refém dentro do carro Renault Sandero prata, durante o crime. O veículo havia acabado de ser roubado no bairro de Ipitanga, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana.

"Os meliantes vinham de um sequestro, estavam com um refém dentro do carro", afirmou o PM. "Quando Fabiano percebeu que os caras estavam armados e vinha em sua direção, ele mandou a namorada abaixar a cabeça para preservá-la", completou o policial.

Um dos suspeitos Samuel da Silva Oliveira, 29, morreu na madrugada de sexta-feira, 5, em troca de tiros com PM's da Operação Apolo em Cosme de Farias, segundo a versão da polícia.

Os policiais que não puderam ir ao sepultamento combinaram de parar as atividades às 11h - horário do enterro - e aderir ao "um minuto de respeito", que consistiu em acionar as sirenes das viaturas e prestar continência. "Alguns colegas não puderam vir por causa dos jogos das Olimpíadas que acontecem na cidade. É uma forma de prestar homenagem", afirmou o coronel PM Sérgio Baqueiro.

O subcomandante do Batalhão Especializado em Policiamento Turístico (BEPTur), no qual Fabiano era lotado, chorou ao falar sobre o soldado. "Era um menino cheio de sonhos como todo jovem, querendo mostrar serviço, pretendia ascender na carreira", disse o major Jaime Lopes de Freitas Neto, do BEPTur.

