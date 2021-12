Enterrado corpo de menino que morreu afogado no Othon

Foi enterrado na tarde desta quarta-feira, 15, o corpo do menino João Vitor Santos de Queiroz, de 5 anos, que morreu após se afogar na piscina do hotel Bahia Othon Palace, localizado na Avenida Oceânica, no bairro de Ondina, em Salvador. O sepultamento aconteceu, por volta das 17h, no cemitério Bosque da Paz.

João se afogou na tarde desta terça, 14. Segundo informou, em nota, o Bahia Othon Palace, o menino de cinco anos não era hóspede e participava com familiares de um evento no salão de convenções. O hotel também informou que a criança estava sozinha quando pulou de roupa na parte mais funda da piscina e se afogou.

O caso está sendo investigado pela 7ª Delegacia de Polícia Militar (Rio Vermelho). A delegada Acácia Nunes, responsável pelo caso, informou que somente a partir desta quinta, 16, é que a polícia deverá divulgar novas informações sobre o acidente e colher os depoimentos dos familiares e funcionários do hotel.

Em nota, o Bahia Othon Palace lamentou o acidente e informou que vai prestar o apoio necessário à família da criança.

