Ensino municipal ganha reforço com concertos eruditos

Alunos, professores e funcionários de quatro escolas municipais da capital receberam a visita do projeto Música de Agora na Bahia (MAB) nesta quarta-feira, 30. Formado por jovens profissionais, um quarteto de cordas executou peças eruditas contemporâneas, atraindo a atenção da plateia.

A primeira escola visitada foi a Sóror Joana Angélica, em Nazaré, às 8h. Lá, os músicos foram recebidos por um público animado. Em seguida, foi a vez da Amélia Rodrigues, no Tororó. No início da tarde, o grupo chegou à Osvaldo Cruz, no bairro do Rio Vermelho.

Neste mesmo bairro, o quarteto fez a última parada do dia, na escola Ana Nery. A apresentação animou tanto a plateia que ela interagiu com os músicos.

Vice-diretora e professora de música na unidade, Florisbela Carvalho celebrou o fato de alunos reconhecerem os instrumentos. "Quando os músicos perguntaram, todos sabiam os nomes e do que eram feitos. Isso me deixou muito feliz".

História

O MAB, segundo a produtora executiva Érica Ribeiro, teve a primeira edição em 2012. Retornou em 2014, com patrocínio da Petrobras, por meio da seleção pública de Redes de Música do Programa Petrobras Cultural.

"Com mais de cem ações artísticas, de formação de plateia e músicos, o MAB é uma iniciativa que envolve público e artistas em direção à conscientização e difusão da produção musical atual com o olhar focado na Bahia", explica.

De acordo com Érica, até dezembro deste ano, o MAB irá apresentar à sociedade a rica produção de música contemporânea na Bahia, qualificar compositores e intérpretes, além de mostrar à população um outro lado da arte, colaborando com o enriquecimento cultural.

O projeto conta, também, com concertos de artistas locais, nacionais e internacionais, palestras, recitais em escolas públicas, intervenções performáticas, seminários, workshops, concursos de composição locais e um latino-americano.

O MAB é realizado pela OCA (Associação Civil Oficina de Composição Agora), que, desde 2004, desenvolve atividades artísticas e educacionais no âmbito da música popular e erudita, dentro e fora do Brasil.

