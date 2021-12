Engomadeira terá unidade do CRAS

Os beneficiários dos programas sociais do governo federal, especialmente do Bolsa Família, e que moram no bairro da Engomadeira e entorno, terão à sua disposição uma unidade do Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) próximo de casa. A inauguração acontece na próxima terça-feira, 29, às 9h, na Rua Direta da Engomadeira, e vai beneficiar 60 mil pessoas. A unidade contará com uma equipe multiprofissional, incluindo assistentes sociais e psicólogos.

