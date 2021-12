Engenheiro vê risco de queda em rampa de hotel em Salvador

Um engenheiro e arquiteto baiano, que não quis ser identificado nesta reportagem, tem feito, há mais de um ano, alertas sobre o estado de deterioração da rampa que dá acesso ao Hotel Pestana, no bairro do Rio Vermelho.

Ele afirma que o estado precário da construção se deve ao contato com a neblina e o salitre vindos do mar.

"Essas substâncias, que são trazidas pelo vento, provocam oxidação e corrosão na armadura de metal. A partir daí, nem o concreto funciona como suporte, porque, nessas construções, uma parte depende da outra", explica.

Segundo o profissional, especialista nesse tipo de construção, "a tragédia está anunciada". Para ele, a rampa, que costuma receber grandes cargas, como ônibus de turismo cheios, pode cair a qualquer momento.

"Esse é um acidente que vai acontecer, só não sei quando. Muito provavelmente ocorrerá quando a rampa receber um grande peso sobre a sua estrutura", afirma.

Suporte metálico está à mostra

Especialista afirma que substâncias trazidas pelo vento provocam oxidação e corrosão na armadura de metal. Em alguns trechos o metal fica visível. Foto: Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Obra adiada

Ainda de acordo com o arquiteto, o Hotel Pestana chegou a solicitar a uma construtora um orçamento, indicando quanto custaria a obra de recuperação da rampa, único acesso de hóspedes e visitantes ao prédio. Mas a rede hoteleira teria desistido de realizar o serviço por causa dos custos.

"Sei disso porque a tal construtora me pediu um orçamento, mostrando quanto eu cobraria por um laudo técnico que indicasse a situação da rampa", contou.

Responsabilidade

A equipe de reportagem do A TARDE procurou a assessoria de comunicação do Hotel Pestana da Bahia para apresentar a sua versão sobre o caso.

Em nota, assinada pelo presidente, o Grupo Pestana "refuta a acusação de perigo iminente na rampa e, sobretudo, nega veementemente ter desistido da sua recuperação por questões de contenção de custos". O hotel também afirma realizar manutenção preventiva do viaduto.

"A parte final do viaduto, que termina em uma rotatória de acesso ao hotel, já foi, no final do ano de 2013, alvo de intervenção", diz o texto.

Entulho abaixo dos arcos

É grande a quantidade de material como pedras e arenoso sob a rampa. A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo promete inspecionar. Foto: Luciano da Matta / Ag. A TARDE

Órgãos públicos

A Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) informou, por meio da assessoria de comunicação, que vai enviar uma equipe de fiscalização ao local para apurar a situação e verificar se há necessidade de notificação.

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia da Bahia (Crea-BA) não quis comentar o assunto, alegando que existe apenas para fiscalizar os trabalhos de profissionais. De acordo com a assessoria da entidade, esses casos são de responsabilidade da Defesa Civil.

A assessoria da Defesa Civil de Salvador (Codesal) limitou-se a informar que nunca houve solicitação de vistoria no local citado.

Desgaste aparente está em toda a parte

A estrutura de concreto na parte de baixo da rampa exibe sinais de deterioração, com a coloração desigual, muitos buracos no concreto e também nas paredes. Foto: Luciano da Matta / Ag. A TARDE

