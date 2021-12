Engenheiro diz que velocidade poderá ser reduzida

Para o engenheiro ferroviário, consultor da Ferrovia de Integração Oeste Leste (Fiol), Rafael Vasconcelos, o sistema do VLT, compartilhado com o meio urbano, pode resultar na redução da velocidade dos trens.

"O corredor do subúrbio ferroviário, se levarmos em conta o Centro Industrial de Aratu e as ilhas, tem uma demanda de passageiros superior à da avenida Paralela", diz o especialista.

Para o engenheiro, "quanto mais passageiros há, maior a exigência de um meio de transporte segregado. Será mais lento porque terá convivência direta com o trânsito".

Ele diz que em alguns países da Europa o VLT só circula no meio urbano em pequenos trechos.

No entanto, o secretário da Casa Civil, Bruno Dauster, rebate a informação. Ele alega que o sistema não circulará no meio do tráfego e, por isso, terá uma velocidade constante, sem sofrer alterações.

Etapas

Além da crítica em relação à velocidade, o engenheiro ferroviário também opina que a reforma poderia ser feita em etapas. "Nós já temos um VLT, que é o sistema atual do subúrbio. A única diferença é que ele será modernizado e essa modernização poderia ser feita aos poucos", disse Rafael Vasconcelos.

"O [sistema] atual é bem antigo, mas em todos os lugares do mundo você moderniza paulatinamente. Até os trens poderiam ser reaproveitados. Reformar sempre é mais barato. Uma obra como essa vai demandar cerca de 1 bilhão e há o risco de se arrastar por anos", apontou.

Mas, segundo o secretário, apenas os trilhos em boas condições serão aproveitados. "É um sistema antigo de 55, 65 anos. Há trens ali que mal conseguimos utilizar", diz Dauster.

Atualmente, segundo a Secretaria de Urbanismo do Estado, quatro trens fazem o transporte, sendo que dois passam por reparos. A manutenção do sistema demanda, anualmente, R$ 22 milhões. O valor inclui pessoal, equipamentos, consertos e energia.

adblock ativo