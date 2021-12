Engenheira vence seletiva do "A Mais Bela Gordinha do Brasil"

"A minha vitória serve pra mostrar para as gordinhas que elas são lindas e podem ser o que quiserem", disse a vencedora da etapa Bahia do concurso "A Mais Bela Gordinha do Brasil", a engenheira civil, Kamilla Bittencourt, 30, que pesa 100 kg e desbancou 18 candidatas.

Moradora de Cajazeiras desde que nasceu, ela se interessou pelo concurso após ver uma reportagem com a vencedora de 2015, Rebecca Pontual. A princípio, disse ter ficado um pouco receosa em ter que desembolsar R$ 320 para se inscrever.

"Com a crise econômica, eu fiquei desempregada, então ficava pensando se ia dar certo, já que não tenho experiência nenhuma nesse ramo. Até eu me inscrever, demorou", explicou.

A engenheira, que veste tamanho 50, fez um book e postou nas redes sociais. " Eu vi que tinha muitas curtidas e as pessoas elogiando. Aí, comecei a ver estava dando certo", contou

A mãe Maria da Conceição Bittencourt, 57, demonstrou um pouco de preocupação com tamanha exposição da filha. " A gente se empolga e vai na onda, mas no início eu fui contra ela participar. Esses concursos a gente acha que tem máfia", diz.

Sonho

Dona Maria revela que a filha desde pequena queria ser paquita, mas sempre foi gordinha. Ela enaltece as qualidades de Kamilla. "Ela é muito carinhosa, emotiva, tem carisma. Todo mundo gosta dela", elogia.

A estudante Jamille Bittencourt, 19, está aproveitando a fama da irmã e se tornou a maquiadora oficial. "Ela ganhou pela simpatia e beleza", avaliou.

Kamila irá representar a Bahia na final nacional, que acontecerá no Rio de Janeiro, no próximo dia 20 .

