Engavetamentos e fluxo deixam trânsito lento em Salvador

Os motoristas que trafegam por Salvador no início da manhã desta quinta-feira, 12, enfrentam trânsito lento em decorrência de acidentes e fluxo intenso de veículos. Três engavetamentos e outros dois acidentes complicam o tráfego em diversas regiões da cidade.



De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte de Salvador (Transalvador), a chuva que cai sobre a capital desde a madrugada também causa lentidão nas vias mais movimentadas.

Na Avenida ACM, sentido Lucaia, um engavetamento envolvendo seis veículos ocorreu por volta das 7h. No Retiro, sentido Iguatemi, outro engavetamento aconteceu entre quatro veículos. O terceiro ocorreu na Paralela, sentido rodoviária, na altura da passarela do Hipermercado Extra. Ninguém ficou ferido nos acidentes, mas o trânsito encontra-se lento no locais por volta das 7h30.



Lentidão é registrada também no Viaduto dos Motoristas, sentido Largo do Tanque, por conta de um ônibus quebrado que bloqueia a pista. Na Vila Rui Barbosa, no final de linha do Jardim Cruzeiro, também há lentidão. A causa é um contêiner que caiu de uma carreta e bloqueia parte da via.



Na rotatória de Narandiba, um acidente envolvendo um carro e uma moto, por volta das 7h20, deixou um motociclista ferido.



De acordo com a Transalvador, nas últimas 24 horas, entre as 7h desta quarta-feira, 11, e as 7h de hoje, foram registrados 20 acidentes, com 11 feridos.

