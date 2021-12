Engavetamento entre 6 carros e duas motos deixa feridos

Duas pessoas ficaram feridas após um engavetamento envolvendo seis carros de passeio e duas motocicletas na avenida Luís Eduardo Magalhães, na manhã desta quinta-feira, 12. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu por volta das 8h50, no sentido da avenida Paralela, após o túnel.

Conforme a Transalvador, a situação deixa o trânsito congestionado. Até as 9h20, os veículos envolvidos no incidente ainda estavam na via.

Equipes da Polícia Militar e do Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (Samu) foram encaminhadas para o local. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

As causas do engavetamento ainda são desconhecidas.

