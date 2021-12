Engavetamento deixa trânsito lento na Av.Paralela

Um acidente entre quatros veículos de passeio deixa o trânsito congestionado na avenida Paralela, sentido Aeroporto, na tarde desta sexta-feira, 6. Ninguém ficou ferido.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), a colisão aconteceu por voltas das 11h20, em frente à concessionária Hyundai, após o viaduto do Centro Administrativo de Salvador (CAB).

Equipes do órgão de trânsito estão no local para organizar o tráfego. Até as 12h, os veículos envolvidos no acidente ainda estavam na via.

Nesta sexta, a Transalvador registrou dois acidentes, sem feridos.

adblock ativo