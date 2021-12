Engarrafamentos continuam na tarde desta quinta em Salvador

>> Você está enfrentando problemas com o trânsito? Mande fotos e vídeos e participe da nossa cobertura.



O trânsito de veículos segue intenso nas principais ruas e avenidas de Salvador na tarde desta quinta-feira, 29. De acordo com informações da Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), um acidente envolvendo uma motocicleta causa engarrafamento na Avenida Paralela, sentido Aeroporto. Duas pessoas, que não foram identificadas, caíram da motocicleta e sofreram ferimentos. As vítimas estão sendo atendidas pelo Serviço de Atendimento de Urgência (Samu).







Pela manhã, um outro acidente envolvendo uma motocicleta e um ônibus da empresa Axé causou engarrafamento na Estrada de Campinas, sentido Pirajá.







Ainda segundo o órgão, também há congestionamento na Avenida Paralela, sentido Centro, e na Av. ACM, em direção à Rótula do Abacaxi.







Durante a manhã, agentes da Transalvador estiveram na região da Rótula do Abacaxi para reprogramar as sinaleiras, na tentativa de desafogar o fluxo de veículos devido às obras da Via Expressa.







Os condutores que trafegavam no sentido Rótula encontraram tráfego lento nas avenidas ACM e Paralela e também na Rua Silveira Martins, no bairro do Cabula, até a altura do 19º Batalhão de Caçadores. No sentido oposto, em direção ao Lucaia, também houve lentidão.





Trânsito na região da Tancredo Neves ficou lento por causa das obras na Rótula



Na avenida Sete de Setembro, altura do Relógio de São Pedro, o tráfego também esteve complicado devido a uma manifestação dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias de Salvador. A categoria está no terceiro dia da paralisação de 72h iniciada na terça-feira, 27.



O fluxo de veículos nos bairros do Costa Azul e Stiep também ficou congestionado nesta manhã, mas o fluxo de veículos já foi normalizado, de acordo com a Transalvador. O mesmo aconteceu com a Avenida da França, no Comércio, e na rua Tomaz Gonzaga, no Pernambués. Em ambos os locais, o tráfego já foi normalizado.

