Enfermeira é estuprada após ser sequestrada em estacionamento da Ufba

O fim do expediente no Hospital das Clínicas, no bairro do Canela, em Salvador, foi o início de um pesadelo para uma enfermeira plantonista sequestrada no estacionamento da unidade.

A polícia informou que um homem abordou a enfermeira, por volta das 19h da segunda-feira, 9, enquanto ela entrava no seu carro. Ele levou a jovem para um local deserto e a estuprou.

Ainda segundo a polícia, a vítima não conseguiu explicar o local onde o crime foi cometido. Após o abuso, o bandido fez compras com o cartão de crédito da vítima e a abandonou na BR-324.

Por meio da assessoria de comunicação, o Hospital das Clínicas informou que entrou em contato com a família da enfermeira para prestar apoio. Disse, também, que um parente da vítima negou o crime sexual, afirmando que foi um sequestro relâmpago.

Uma médica que trabalha no hospital e que não quis se identificar afirmou que falta controle na entrada e na saída de veículos do local e que o número de seguranças é insuficiente.

A Ufba, por meio de nota, informou que analisa as imagens das câmeras de segurança e vai enviar para a polícia. O caso da enfermeira é o segundo na Ufba em menos de dois meses. Em 17 de maio, uma estudante foi sequestrada em Ondina e ficou sob o poder dos bandidos por duas horas.

adblock ativo