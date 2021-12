Energia no Comércio volta no começo da noite, informa Coelba

O fornecimento de energia deve ser restabelecido, em parte do Comércio, no começo da noite desta quarta-feira, 20, informou a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba). Técnicos da empresa continuam trabalhando no local, desde a interrupção do fornecimento que ocorreu na madruga desta quarta.

De acordo com a Coelba, o problema foi causado por um defeito no equipamento da rede subterrânea que atende a região. A região afetada está localizada na Cidade Baixa, região que concentra escritórios, empresas e órgãos públicos.

