EndoBahia 2021 promove transmissão inédita de cirurgias em tempo real

A II Jornada de Endoscopia de Coluna da Bahia (EndoBahia 2021) contará com uma inédita transmissão de cirurgias em tempo real. O evento será realizado nos dias 5 e 6 de setembro, em Salvador. A atividade trará para capital baiana 24 profissionais precursores na realização do procedimento no país para qualificar cirurgiões baianos.

O objetivo é colocar à disposição dos profissionais a técnica moderna realizada em países como China, Estados Unidos e Alemanha, além de algumas clínicas particulares em grandes centros brasileiros.

“O método é eficaz e reduz significativamente o tempo de permanência em ambiente hospitalar e, consequentemente, minimiza a vulnerabilidade à exposição do Covid-19”, explicou o diretor técnico do Bahia Spine Group, o ortopedista e traumatologista com especialização em Endoscopia da Coluna pela USP, Alexandre Machado Andrade, que também é o coordenador da II Jornada de Endoscopia.

Durante o evento, os participantes poderão fazer perguntas em tempo real para os médicos que estarão realizando os procedimentos. As cirurgias serão realizadas no dia 06 de setembro, das 13 às 18 horas, no Hospital Aeroporto, em Lauro de Freitas, e transmitidas para o auditório do Hotel Deville, em Itapuã.

O objetivo do evento é colocar à disposição dos profissionais baianos a técnica moderna realizada em outros países | Divulgação

adblock ativo