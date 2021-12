Encosta do 'Brongo' será beneficiada com geomantas

A instalação de geomantas em uma das encostas da localidade Brongo - no bairro IAPI - foi autorizada, na manhã desta sexta-feira, 20, em solenidade com a presença do prefeito ACM Neto.

As geomantas são feitas de material sintético e são utilizadas para absorver o impacto da água da chuva, impermeabilizando e protegendo a superfície do solo contra possíveis desastres.

O bairro, que sofre frequentes deslizamentos de terra durante o período das fortes chuvas na capital, recebeu uma equipe da prefeitura para retirada de entulho do terreno, preparando o local para instalação de 1.000 m² do material.

As estruturas têm a durabilidade de 5 a 10 anos e o processo de aplicação deve durar quatro dias, segundo estimativa da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil (Sindec). O órgão informou que foram investidos R$ 6,5 milhões em 44 milhões de metros de manta.

A tecnologia já está sendo usada no Marotinho, onde quatros encostas foram impermeabilizadas. Os bairros de Pero Vaz, Monte Serrat, São Caetano, Mata Escura, Tancredo Neves, Castelo Branco e Narandiba também receberam a tecnologia. "Essa é uma solução moderna e muito importante para a cidade", disse Neto.

"É uma técnica de menor custo que dá mais agilidade e protege a população no período de chuva", completou o secretário de Promoção Social, Bruno Reis.

Lixo

Na ocasião, o prefeito alertou a população sobre a importância de se descartar corretamente o lixo. "Tem que ser uma ação conjunta. Não adianta a prefeitura fazer todo o trabalho de prevenção e a população continuar jogando lixo nas encostas", frisou.

Segundo a Defesa Civil de Salvador (Codesal), a capital já conta com outras alternativas de prevenção: radares meteorológicos, sistemas de alerta e alarme, estação de pluviômetros e prismas. Neto também esteve na Vila Antônio Balbino, onde reinaugurou uma quadra poliesportiva.

