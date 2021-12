Encosta ameaça cair em Campinas de Brotas

A chuva que atingiu a cidade de Salvador causou um deslizamento de terra, em uma encosta no bairro de Campinas de Brotas, na madrugada do último domingo, 2.

>> Chuva causa pontos de alagamento em vias de Salvador

>> Codesal registra 202 ocorrências provocadas pela chuva

>> Chuva alaga abrigo e idosos são retirados carregados de quartos

>> Chuva deixa moradores ilhados e vias alagadas em Salvador

Moradores da localidade estão apreensivos e com medo de que haja algum tipo de acidente maior, como explica Dalva Andrade, que mora em cima do local onde houve o deslizamento. "Aqui antes era puro mato. Depois que um pessoal veio aqui e tirou os matos e deixou a encosta assim, sem nenhuma contenção", disse, indignada com a situação de risco.

Mariano Alves Mariano Alves

De acordo com Dalva, que mora nas região há aproximadamente 15 anos, há crianças e idosos morando lá. "A gente mora aqui não por que quer, né? Se a gente não tem para onde ir, temos que ficar aqui mesmo", contou.

A moradora disse ainda que depois que houve o deslizamento, eles chegaram a entrar em contato com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), órgão responsável pelo registro e construção de contenções, mas que até o momento ninguém retornou o contato.

Denúncia Codesal Denúncia Codesal

A terra que caiu acabou obstruindo parte do caminho que dá acesso à passarela. O que deixou o morador Jesen de Sousa, 63 anos, incomodado com a dificuldade que as pessoas tinham em passar pelo local, e resolveu, ele mesmo, limpar a sujeira. "Eu peguei uma pá emprestada e comecei a retirar a terra que estava aqui", disse.

A passarela que liga os bairros de Cosme de Farias a Campinas de Brotas é um local onde várias pessoas transitam diariamente, como é o caso de Mariano Alves, que passa todos os dias para fazer caminhadas na Bonocô. "Isso aqui dá medo quando chove muito. Não é a primeira vez que há deslizamento aqui", contou.

A equipe de reportagem de A TARDE entrou em contato com a Codesal, e por meio de sua assessoria, o órgão informou que ainda vai averiguar a situação.

Além deste deslizamento, a Codesal registrou, até as 10h30, duas ameaças de desabamento de imóvel, e um vazamento de gás, na manhã desta terça-feira, 4. Em caso de emergência, disque 199.

Morador de 63 anos limpou o barro que cedeu (Foto: Xando Pereira | Ag. A TARDE)

*sob supervisão da editora-coordenadora Iloma Sales.

adblock ativo