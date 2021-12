Encosta abandonada mancha cenário do Mundial 2014

A menos de um mês da Copa 2014, uma encosta ao lado da Arena Fonte Nova confere um visual de abandono à região que será palco para o Mundial de futebol em junho.

Na última segunda-feira, 12, a Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município (Sucom) demoliu um posto de gasolina localizado na ladeira da Fonte das Pedras, em Nazaré, que estava desativado há alguns anos.

O órgão alega que o estabelecimento oferecia risco de desabamento e explosão, em virtude da estrutura comprometida e dos tanques de combustível em corrosão. Ainda conforme a Sucom, o espaço era utilizado por moradores de rua para oferecer lavagem de veículos e usar drogas.

O problema é que, mesmo com a retirada do entulho, há fios, paredes pela metade e resto de concreto. Sem contenção, a encosta é tomada por mato e lixo. A equipe de A TARDE também viu ratos no local na tarde desta quarta, 14.



Providência

Segundo a prefeitura, o espaço será totalmente cercado por tapumes para garantir a preservação da propriedade privada e a segurança dos pedestres.

Uma vistoria será feita nesta quinta, 15, pela Superintendência de Conservação e Obras Públicas (Sucop), entretanto ainda não há prazo para a colocação do anteparo.

De acordo com a Sucom, o proprietário do posto já havia sido notificado sobre os riscos apresentados pelo imóvel e, como não tomou nenhuma providência, terá de pagar multa para compensar os custos da operação.

