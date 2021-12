Encontro sobre energias renováveis é lançado em Salvador

O 'Bahia Energy Meeting' foi lançado na manhã desta quarta-feira, 25, durante o evento 'Café com Energia', promovido pelo Sebrae Energia. Durante o lançamento, estiveram presentes autoridades da Bahia, entre elas, o Secretário de Infraestrutura do Governo do Estado, Marcos Cavalcanti. Considerados um dos maiores eventos de energias renováveis do país, o 'Bahia Energy Meeting' é co-realizado pelo Grupo A TARDE.

O 'Café com Energia' foi realizado para apresentar uma explanação sobre o panorama de energias renováveis que serão tratadas amplamente em dezembro. O 'Bahia Energy Meeting' ocorrerá nos dias 3, 4 e 5 de dezembro, no Senai-Cimatec, em Piatã e aguarda 600 participantes por dia. O evento será palco para empresas, profissionais e governo debaterem os desafios, avanços e oportunidades do segmento na Bahia, que irá receber investimentos de aproximadamente R$ 10 bilhões até 2021, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE). O evento será gratuito e as inscrições serão feitas online, a partir de outubro.

“O evento dá luz às questões da energia renovável, debatendo as oportunidades e desafios do setor. Entendemos que projetos dessa natureza são fundamentais para o desenvolvimento do estado, gerando novas oportunidades de crescimento econômico e social, além dos benefícios da geração de energia por fontes renováveis e não poluentes”, avalia Eduardo Dute, gerente de marketing do Grupo A TARDE, que continuará a apoiar e a produzir outros eventos com temáticas relevantes dessa natureza.

Neste ano, a energia eólica celebra 10 anos de avanço na Bahia, período também que se torna líder nacional em capacidade instalada e a mais relevante unidade federativa no Brasil. A energia solar também tem buscado seu protagonismo e está apresentando um potencial para a implantação de empreendimentos altamente competitivos, de grande e pequeno porte.

"Será um evento estruturante para o desenvolvimento do setor elétrico na Bahia, abordando temas relevantes para o progresso estadual, como as energias eólica e solar, tecnologia e comercialização de energia", explica Rafael Valverde, CEO da Eolus Consultoria.

Entre os temas tratados, também serão discutidos o mercado livre de energia e as mudanças previstas para o setor elétrico. "Assim, o Bahia Energy Meeting contribuiria como o principal como o principal ambiente para fomentar um novo ciclo de desenvolvimento do setor elétrico, com base em fontes renováveis", diz Eduardo Aragón, CEO da BrainMarket.

O projeto pioneiro é organizado pela BrainMarket, Eolus e Sebrae/BA, entidades que atuam em prol do desenvolvimento das energias renováveis, com a promoção de eventos, fomento ao mercado e estímulo a negócios.

adblock ativo