Encontro reúne especialistas no Dia Mundial de Combate ao Câncer

Em comemoração ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, Salvador recebe no dia 5 de abril o Encontro Bem Estar, que reúne especialistas de diferentes áreas para discutir a importância da medicina integrativa. O evento acontece às 16h, no Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB), em Ondina. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail comunicação@nob-ba.com.br ou pelo telefone (71) 4009-7059.

A programação conta com um talk show mediado pela apresentadora Olga Goulart, com a participação da oncologista Renata Cangussu, da equipe do NOB, que vai falar sobre “Oncologia integrativa: porque essa modalidade é essencial no tratamento do câncer”; a fisioterapeuta Helena Mathias, que vai abordar o tema “Atividade física: os benefícios de diferentes modalidades, como Pilates e Yoga, na prevenção e tratamento do câncer”; o psicólogo Beto Dias, que vai expor os benefícios psíquicos e físicos do Mindfulness (atenção plena), técnica de meditação cada dia mais recomendada pela própria comunidade médica por seus efeitos no bem estar do paciente; e o educador físico Antônio Marcos Motta, que trata sobre “O papel da atividade física na fadiga relacionada à quimioterapia.”

“A medicina integrativa não é uma especialidade médica, é uma forma de exercer a medicina. Um olhar que entende que a pessoa que está doente tem um conjunto de sintomas físicos e emocionais. Tem também o contexto familiar em que ela vive, a casa, o trabalho. E para que a gente tenha sucesso no tratamento é preciso abordar o paciente como um todo”, diz a médica Renata Cangussu, especializada em oncologia integrativa do Núcleo de Oncologia da Bahia (NOB) .

