Encontro reúne crianças com cabelos crespos e cacheados

Desfiles, brincadeiras de roda e jogos estratégicos foram algumas das atividades desenvolvidas para animar a tarde de uma turminha de minifashionistas e blogueirinhas digitais com cabelos crespos e cacheados.

O encontro, promovido pelo Instituto de Beleza Essência dos Cachos, localizado no bairro da Liberdade, proporcionou para as crianças momentos de diversão e conscientização para a valorização da beleza negra, que envolveu conceitos de autoestima e cuidados com o cabelo.

Durante o evento, os pais das crianças participaram de um bate-papo com o objetivo de compartilhar as experiências do dia a dia dos filhos.

Atividades

Segundo a proprietária do Instituto de Beleza Essência dos Cachos, Flávia Santana, o evento surgiu com a finalidade de levar atividades voltadas para a semana da criança.

“Além abordar a semana da criança, levamos mensagens que falam sobre a importância de as crianças se identificarem. Exemplos como esses fortalecem a autoestima e preparam elas para o mundo”, conta.

A proprietária do salão ressalta ainda que a procura pelos serviços de beleza voltados para o público infantil cresceu: “Cerca de 50% de nosso atendimento é preenchido pelas crianças”.

Para Elaine Fonseca, 35 anos, mãe de Ananda Fonseca, de 8 anos, que foi eleita, em maio, a Beleza Black Mini Bahia, o convite para a garota participar do evento surgiu nas redes sociais.

“É um momento especial pois falamos em conscientização e autoestima”, diz. “Sempre esperei reunir os meus amigos e comemorar o dia das crianças”, disse Ananda, animada.

*Sob a supervisão do jornalista Luiz Lasserre

adblock ativo