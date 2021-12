Encontro reúne 35 mil estudantes na Arena Fonte Nova

Acostumada a receber os grandes jogos de Bahia e Vitória e os mega shows que movimentam a cidade, a Arena Fonte Nova será, até quinta-feira, 23, espaço de inclusão, produção de conhecimento e promoção de atividades artísticas, culturais e científicas. A expectativa é que o 5º encontro estudantil da rede estadual reúna cerca de 35 mil visitantes durante os três dias do evento iniciado nesta terça, 21.

Alunos de 27 núcleos territoriais de educação demonstram, por meio de atividades de pesquisa e prática desenvolvidas nas escolas, os frutos dos projetos científicos que passaram por processo de seleção.

Com entrada gratuita, os visitantes encontram projetos e iniciativas culturais de quatro mil estudantes. A exposição conta com projetos de dança, teatro, cinema, canto coral, música, artes visuais, esporte, ciência, empreendedorismo, tecnologia e intervenção social. O encontro possui atividades nos anéis 4, 5, 6, 7 e 8 do estádio.

Procura

As atrações que mais despertam a curiosidade dos visitantes são: a arena robótica, tenda digital, campeonato de xadrez e simulador de voo, além dos mais de 200 estandes da Feira de Empreendedorismo e Inovação, que traz projetos como biofertilizantes domésticos; desenvolvimento da estação de tratamento de esgoto doméstico; estudo da química do solo; intervenção do combate ao câncer de pele; nomofobia; candomblé no espaço escolar, etc.

Ao som de cânticos tradicionais de origem indígena, o governador Rui Costa e o secretário da Educação, Walter Pinheiro, foram recepcionados pelos estudantes da Escola Estadual Indígena Coroa Vermelha, da aldeia Pataxó, de Santa Cruz Cabrália.

“O que estrutura a vida humana é cultura, arte, educação e ciência. A mistura desses elementos oxigena o ensino. Nossa juventude possui um grande potencial e a riqueza das atividades desenvolvidas nas escolas pode ser vista no evento”, declara o governador.

Ele também afirmou que será lançado edital para a construção de 13 vilas olímpicas no interior do estado, além do objetivo de instalar em todas as escolas estaduais uma quadra esportiva.

“É a primeira vez que venho ao encontro. Grande oportunidade de representar o colégio e trazer um pouco da nossa cultura. Não há tantas diferenças entre escola indígena e não indígena. A diferença está apenas em alguns costumes culturais. Toda semana temos Auê – dança espiritual de união – e temos a matéria chamada Patxôhã, que é a nossa língua”, conta o estudante Ariatã Rodrigues.

Walter Pinheiro destacou a aproximação entre escola, alunos e professores como ferramenta de produção do saber técnico e artístico a partir da integração das ciências e das artes.

“A escola forma para o trabalho, mas antes forma também o cidadão. O que vale é a sensibilidade, a educação não pode se distanciar de aspectos importantes da vida. A mistura de raças, cores e culturas é o caminho para educar”, destaca.

Apresentação de um espetáculo de cordel no encontro

Saúde

Alunos do Colégio Centenário, de Itaberaba, Tarciso Santos, 20, e Deiveson Felipe, 18, motivados pelo aumento dos casos de microcefalia, decidiram pesquisar a relação da doença com piriproxifeno – larvicida usada no combate à larva do mosquito Aedes aegypti. Eles demonstram os resultados das pesquisas em um dos 200 estandes no anel 5 da Arena Fonte Nova.

“Com pesquisas bibliográficas na área, descobrimos que esse remédio possui uma substância chamada piridina, principal elemento da talidomida – composto químico responsável pela má-formação nos bebês na década de 60. Já havia pesquisadores com esse tema, mas não diretamente com a talidomida”, afirma Tarciso.

A aluna Carla Rocha, 18, acredita que o espaço de socialização e encontro com diversas escolas e alunos contribui para uma maior possibilidade de descobertas e inovações.

“O evento é excelente, a estrutura é muito boa. Acredito que esse espaço de encontro como extensão da escola é fundamental”.

