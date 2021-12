Encontro internacional discute 'Lugar do Museu' em Salvador

O programa 'O Lugar do Museu' vai acontecer semanalmente, durante o mês de outubro, e a primeira edição será nesta quinta-feira, 8, no Palacete das Artes, na Graça. O objetivo é discutir as questões que impactam as instituições culturais e museus em todo o mundo contemporâneo e faz parte da mudança geral de paradigmas.

As ações gratuitas acontecerá sempre às quintas-feiras e em locais diferentes (confira a programação abaixo). A primeira edição irá começar às 14h. Irão participar gestores de museus, curadores, professores e especialistas locais, nacionais e internacionais.

Entre os palestrantes confirmados estão Luiza Proença, do Museu de Arte (MASP), e Beth da Matta, do Museu de Arte Moderna (MAMAM) de Pernambuco, além dos profissionais locais. De convidado internacional, o projeto irá receber o curador independente espanhol Pablo LaFuente.

Curso

Acontecerá no MAB o curso 'Fazendo nossas coleções falarem', com a professora Cecília Hurley Griener, da Escola do Louvre e PhD pela Universidade de Neuchâtel (França). As aulas serão nos dias 7, 8 e 9, sempre no turno da tarde. A inscrição pode ser feita pelo site.

Na programação unicamente internacional entre os dias 14 e 17 de outubro. Estão confirmadas instituições como Museum für Moderne Kunst (Frankfurt, Alemanha), Museo de Antioquia (Medellin) e o Guggenheim (Nova York/Abu Dhabi).

Participantes de diversos países se reunirão no MAM-BA, debatendo sobre o futuro dos museus, modelos de gestão, mediação e diálogo no âmbito dos museus. Eles farão ainda visitas guiadas pela cidade e os diálogos com o público serão documentados.

