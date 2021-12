Encontro discute papel da mulher negra

A discussão sobre a representatividade e representação da mulher negra e desafios para fomentar mais conquistas marcou o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, festejado nesta segunda-feira, 25.

Uma performance da cantora Denise Correia abriu a mesa-redonda na sede da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), reuniu lideranças do movimento de mulheres e representantes de instituições governamentais.

"Além de festejar os avanços, é preciso conscientizar a mulher, é possível mudar a realidade. Mostrar possibilidades e convencer de que, com coragem e determinação, ela pode ser bem-sucedida", disse a comandante da Operação Ronda Maria da Penha (ORMP), major Denice Santiago, que integra a 1ª turma de mulheres da Polícia Militar da Bahia.

"A posição da mulher negra tem que ser sempre vigilante. A luta contra o machismo, sexismo e preconceito é diária", disse a mestre em educação e coordenadora do Fórum Nacional de Mulheres Negras - Bahia, Josiane Climaco.

Até o final deste ano, segundo a secretária estadual de Promoção da Igualdade (Sepromi), Vera Lúcia Barbosa, deve ser finalizado o plano estratégico com metas a serem alcançadas até o final do decênio por conta da Década Estadual Afrodescendente. O grupo de trabalho para esse propósito é composto por 12 entidades.

A participação nas esferas do poder foi ressaltada pela secretária de Políticas para as Mulheres (SPM), Olívia Santana. "Ocupar esses espaços é a estratégia de transformar a situação. Realizamos um curso de capacitação para mulheres candidatas em maio, mas, diante da realidade de falta de recursos e de uma rede de apoiadores, muitas perdem o estímulo e não encaram essa frente de luta", explicou.

Programação

O debate faz parte da programação do Julho das Pretas, que tem o tema 'Mulher Negra e Poder: Lutas e Desafios' e da Década Estadual Afrodescendente. Ambos têm o propósito de avaliar as estratégias no combate ao preconceito e, por meio de políticas públicas, incentivar a luta pela igualdade.

Em homenagem à heroína negra da Independência da Bahia, Maria Felipa, julho foi celebrado com a mobilização da sociedade civil e dos movimentos sociais, em prol dos direitos e empoderamento das mulheres negras. A relação dos seminários, caminhadas, oficinas, rodas de diálogo está no site: www.mulheres.ba.gov.br.

