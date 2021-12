Encontro debate questões ligadas à deficiência na universidade

Acontece nesta sexta-feira, 28, encontro “O Que É Isso? - Acessibilidade e Universidade”, com o objetivo de discutir questões sobre deficiência com professores, funcionários e estudantes da Universidade Federal da Bahia (Ufba), além de interessados no tema.

O evento, promovido pela Escola de Dança da Ufba e pelo projeto Acessibilidade em Trânsito Poético (ACSS) - desenvolvido pelos professores Edu O. , Cecília Accioly e Maria Beatriz - será realizado a partir das 14h, no Teatro Experimental da Escola de Dança, no campus de Ondina.

Na ocasião, serão apresentados os conceitos de deficiência, acessibilidade e tecnologia assistiva, observando a realidade das pessoas com deficiência e as situações de exclusão vivenciadas no dia a dia, no contexto da Universidade.

Esta é a primeira de uma série de ações que serão realizadas ao longo do semestre, com o objetivo de ampliar e provocar reflexões que contribuam para mudança de paradigmas excludentes que impedem o acesso ao conhecimento. A programação reúne atividades artísticas, comunicações orais de estudantes e professores, apresentações sobre promoção da acessibilidade e audiodescrição e a performance “Se quiser, deixe sua lembrança”, do Grupo X de Improvisação em Dança. A entrada é gratuita.

adblock ativo